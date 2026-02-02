Ac Boilers nessuna certezza sul futuro dei lavoratori | presidio di protesta notturno a Gioia del colle

I lavoratori di Ac Boilers hanno passato la notte davanti alla sede dello stabilimento di Gioia del Colle. Non sanno se avranno un lavoro anche domani. La protesta è iniziata quando è stato annunciato che il futuro dello stabilimento è ancora incerto. I dipendenti chiedono risposte chiare e un futuro stabile, ma al momento nessuno dà certezze. La situazione resta tesa e il presidio continua.

Una parte dei 130 dipendenti del gruppo hanno montato una tenda all'esterno dello stabilimento, chiedendo certezze sul passaggio ad Az Impianti Tende davanti alla sede dello stabilimento in cui - ancora - non sanno se avranno un futuro professionale. Una singolare protesta che si è consumata nella nottata di domenica 1 febbraio davanti ai cancelli dell'Ac Boilers di Gioia del colle, supportata dalle sigle sindacali Fim-Cisl e Fiom-Cgil. Nonostante le rassicurazioni arrivate a novembre dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ancora non si dipana la questione del passaggio ad Az Impianti, società salernitana attiva nei settori della carpenteria metallica ed energetica.

