Provincia BAT | Valente guida il nuovo assetto per Bisceglie

In provincia di Barletta-Andria-Trani, il Consiglio ha adottato un nuovo assetto con la nomina di Edmondo Valente, eletto tra i membri. Valente ha dichiarato di sentirsi responsabile e onorato di rappresentare Bisceglie in questo organo istituzionale. La sua elezione segue le procedure previste e si inserisce nel quadro delle recenti modifiche all'organizzazione dell’ente provinciale. La sua presenza nel Consiglio ora rappresenta un punto di riferimento per la città.

Il nuovo assetto del Consiglio della Provincia di Barletta-Andria-Trani vede tra i protagonisti eletti Edmondo Valente, il quale ha espresso il proprio senso di responsabilità e l’onore derivante dal rappresentare la città di Bisceglie in questo organo istituzionale. L’esito della tornata elettorale provinciale si inserisce in un percorso di continuità politica già tracciato durante le precedenti consultazioni regionali e attraverso l’operato amministrativo svolto finora. La conferma del legame tra l’azione locale e quella provinciale emerge chiaramente dalle dichiarazioni rilasciate da Valente, il quale ha sottolineato come il risultato ottenuto sia frutto del sostegno ricevuto dai consiglieri comunali della provincia che hanno manifestato la propria fiducia nel suo impegno per il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Provincia BAT: Valente guida il nuovo assetto per Bisceglie Leggi anche: Crotone: vince Provincia Futura, Parise guida il nuovo consiglio Distrutta in un incendio l’auto del presidente della Provincia Bat. L’episodio alla vigilia delle elezioni. Non si esclude il rogo dolosoBari, 11 aprile 2026 – È andata a fuoco l'auto di Bernardo Lodispoto, il presidente della Provincia di Barletta Andria Trani. Buongiorno con la prima pagina della Provincia pavese oggi in edicola - facebook.com facebook Vivere la movida responsabilmente, questo l'obiettivo di Movidamente, progetto della Provincia di Lecce, mirato soprattutto alla sicurezza stradale x.com