EP 23 | Arco il cinema d' animazione che salverà il futuro
Nella puntata di oggi parliamo di Arco - Un'amicizia per salvare il futuro, film d'animazione tra fantascienza ed ecologismo. De Il testamento di Ann Lee, musical biografico che sbaglia tutto. Poi di Keeper - L'eletta, horror che promette ma non mantiene. Infine, ci salutiamo. Crediti musicali: "Too Cool" Kevin MacLeod (incompetech.com) – Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License. Nell'episodio sono stati utilizzati estratti audio dai trailer di Arco (I Wonder Pictures), Il testamento di Ann Lee (Searchlight Pictures), Keeper (Be Water Film). Il sogno ad occhi aperti di "Arco - Un'amicizia per salvare il futuro". 🔗 Leggi su Today.it
