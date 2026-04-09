Il cortometraggio veneziano “Mille Ponti”, diretto da Nicolò Novek, continua a raccogliere riconoscimenti e consensi, affermandosi come una delle opere più significative del panorama italiano contemporaneo. Dopo il debutto all’81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e il passaggio istituzionale al Senato, il film è stato selezionato da WeShort tra oltre 4.000 titoli, entrando tra i migliori cortometraggi nella storia della piattaforma. Un traguardo importante che conferma la forza narrativa e il valore sociale di un’opera capace di unire cinema e impegno civile, portando al centro della scena temi urgenti come l’inclusione, la disabilità e le barriere – non solo architettoniche, ma anche culturali. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - “Mille Ponti” tra i migliori cortometraggi d’Italia: il cinema che supera ogni barriera conquista WeShort

Leggi anche: Oltre i riflettori, la passione che supera ogni barriera

Leggi anche: ZeroDayRAT: La Minaccia Mobile Che Supera Ogni Confine tra Android e iOS

Playing God - Trailer del Corto italiano candidato agli Oscar® 2026 Miglior Cortometraggio Animato

Argomenti più discussi: Costruire Ponti. Lavoro, migrazione e cooperazione tra Italia e Senegal martedì 14 aprile al Cinema Monviso; Ponti tra Monza e Tosamaganga: | l’ostetricia oltre i confini; Pasqua, il bilancio è positivo: Dallo Sferisterio ai musei, mille ingressi durante il ponte; CC 3 Ponti: il podio per vocazione.

IL CORTOMETRAGGIO VENEZIANO MILLE PONTI TRA I MIGLIORI D’ITALIAL’opera di Nicolò Novek è stata selezionata da WeShort tra oltre 4.000 titoli. Dopo il debutto alla Mostra del Cinema e il passaggio istituzionale al Senato, il corto si conferma un potente strumento ... italynews.it

Orti di Ponti di Pornassio ALTA VALLE ARROSCIA Domenica 05 Aprile 2026 h 09,43 Bianca sfera di piuma leggera, danzi sospesa nell'aria a sera. Un dolce soffio, un desiderio rapito, in mille paracadute sparpagliati all'infinito. Resiliente fiore tra l'erba nascos - facebook.com facebook

Lavastrade in azione in alcune strade della città: Corso dei Mille, Ponte dell’Ammiraglio, Stazione Centrale, Roma, Discesa dei Giudici, Malta, Paternostro, Folengo, Turati, Cavour, Piazza Borsa, Piazza San Domenico, Piazza Giuseppe Verdi x.com