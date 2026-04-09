Mille Ponti tra i migliori cortometraggi d’Italia | il cinema che supera ogni barriera conquista WeShort

Da spettacolo.periodicodaily.com 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cortometraggio veneziano “Mille Ponti”, diretto da Nicolò Novek, continua a raccogliere riconoscimenti e consensi, affermandosi come una delle opere più significative del panorama italiano contemporaneo. Dopo il debutto all’81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e il passaggio istituzionale al Senato, il film è stato selezionato da WeShort tra oltre 4.000 titoli, entrando tra i migliori cortometraggi nella storia della piattaforma. Un traguardo importante che conferma la forza narrativa e il valore sociale di un’opera capace di unire cinema e impegno civile, portando al centro della scena temi urgenti come l’inclusione, la disabilità e le barriere – non solo architettoniche, ma anche culturali. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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© Spettacolo.periodicodaily.com - “Mille Ponti” tra i migliori cortometraggi d’Italia: il cinema che supera ogni barriera conquista WeShort

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