La Notte Viola | a Rimini danza hip hop e cinema per la ricerca sull’epilessia

La notte a Rimini si trasforma in un grande palcoscenico dedicato alla lotta contro l’epilessia. Per una sera, la città si anima con spettacoli di danza, hip hop e proiezioni di film, tutti incentrati sulla sensibilizzazione e la ricerca. La manifestazione, chiamata La Notte Viola, porta in strada artisti e pubblico, creando un’occasione di incontro e confronto. La danza non è più solo intrattenimento, ma diventa strumento di comunicazione e impegno.

di Massimiliano Craus Una volta tanto la danza si fa portavoce di uno spettacolo e di un palcoscenico ben diversi da quelli consueti. Non più tavole e tutù, né scarpette da punta o crew impegnate a spron battuto. Stavolta Tersicore si sveste dell'aulica figura di musa ispiratrice e lancia un messaggio di speranza, informazione e solidarietà appannaggio della ricerca sull'epilessia. L'evento a Rimini. Tutto sul palcoscenico de "La Notte Viola", al via sabato 7 febbraio 2026 alle ore 21.00 al Teatro Tarkovskij di Rimini. Un evento attesissimo dalla direzione artistica di Mondo Rec, impegnata a tutto tondo con la bella gioventù a determinare una maggiore sensibilità e consapevolezza sul tema dell'epilessia, una malattia poco conosciuta che solo in Italia affligge oltre cinquecentomila persone.

