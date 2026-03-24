Il consiglio di amministrazione di Mps ha scelto Fabrizio Palermo come unico candidato per la posizione di amministratore delegato. La nomina sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea prevista per il 15 aprile. Palermo è stato indicato come la figura incaricata di guidare l'istituto in vista delle prossime sfide.

Il cda di Mps ha indicato Fabrizio Palermo come unico candidato per il ruolo di Ad in vista della prossima assemblea dell’istituto, fissata il 15 aprile. E’ quanto si legge in una nota. Finora nella lista del Cda erano tre i nomi indicati: oltre a Palermo anche Corrado Passera, e Carlo Vivaldi. Ed ecco la nota di Mps: “Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito del processo di rinnovo della propria composizione, comunica di aver individuato Fabrizio Palermo come unico candidato alla carica di Amministratore Delegato. Tale individuazione è avvenuta a seguito di un processo strutturato e documentato, condotto sotto la supervisione del Comitato per le Nomine e con il supporto di consulenti esterni indipendenti, nel rispetto della normativa applicabile, delle Linee Guida e delle migliori prassi di mercato”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Mps: cda indica Fabrizio Palermo come unico candidato al ruolo di ad. Il manager alla sfida di Rocca Salimbeni

Articoli correlati

Leggi anche: Mps, ok cda a lista: Palermo, Passera e Vivaldi indicati per ruolo Ad

Leggi anche: Mps, ok a lista senza Lovaglio. Tre candidati a ruolo di Ad: Palermo, Passera e Vivaldi

Una raccolta di contenuti su Fabrizio Palermo

Temi più discussi: Il cda di Mps indica Fabrizio Palermo unico candidato Ad; MPS, il cda prende tempo su Lovaglio e valuta le opzioni; MPS, terza lista per il CdA: Lovaglio torna in corsa e sfida il board uscente.

Mps, ufficiale: il Cda indica Fabrizio Palermo unico candidato AdMps indica Fabrizio Palermo come unico candidato alla carica di amministratore delegato del Monte nella lista del Cda. Lo si legge in una nota. Come ... affaritaliani.it

Il cda di Mps indica Fabrizio Palermo unico candidato Ad(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Il cda di Mps ha indicato Fabrizio Palermo quale unico candidato alla carica di amministratore delegato della banca all'interno della sua lista per il rinnovo del ... altoadige.it

Il cda di Mps indica Fabrizio Palermo unico candidato Ad. Lo si legge in una nota della banca #ANSA x.com

Dopo l’esclusione di Lovaglio dalla lista del Cda, al Monte dei Paschi si apre uno scenario inedito tra nuove regole della Legge Capitali, candidati in bilico e la possibile ascesa di Fabrizio Palermo. Sullo sfondo l’inchiesta sulla partita Generali e il futuro del ter - facebook.com facebook