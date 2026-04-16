Ciclismo Juan Ayuso salterà il Trittico delle Ardenne

Juan Ayuso non parteciperà al Trittico delle Ardenne, che include le corse di Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. La decisione è stata comunicata dall'entourage del ciclista, senza specificare i motivi di questa assenza. La sua assenza rappresenta una novità per il calendario di metà stagione, in cui era previsto il suo coinvolgimento in queste competizioni.

Juan Ayuso non prenderà parte al Trittico delle Ardenne, ovvero Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi, a causa di un’ infezione virale, che lo ha pesantemente condizionato nelle ultime uscite, costringendolo al ritiro nel Giro dei Paesi Baschi (lo stop alla Parigi-Nizza era stato invece dovuto ad una caduta). Lo spagnolo, da questa stagione alla Lidl-Trek, aveva iniziato con la vittoria alla Volta ao Algarve, ma poi questa battuta d’arresto nella corsa basca ha portato i l team ed il ciclista ad effettuare controlli medici più approfonditi, evidenziando così l’infezione virale che ne ha pesantemente minato il rendimento. Per non affaticare ulteriormente il proprio corpo, non ancora pronto al ritorno in gara, dunque, lo spagnolo sarà costretto a rinviare il rientro.🔗 Leggi su Oasport.it

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