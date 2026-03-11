Juan Ayuso si è ritirato dalla quarta tappa della Parigi-Nizza 2026 con 47 chilometri ancora da percorrere. Lo spagnolo, che era in testa alla classifica generale, ha deciso di abbandonare la corsa dopo essere caduto a causa dell’asfalto bagnato. La sua uscita di scena ha cambiato gli equilibri nella competizione.

Juan Ayuso si è ritirato quando mancavano 47 chilometri al termine della quarta tappa della Parigi-Nizza 2026, in seguito a una brutta caduta dovuta all’asfalto bagnato. Il talentuoso spagnolo, che indossava la maglia gialla di leader della classifica generale, è finito a terra ed è poi rimontato in sella, evidenziando delle importanti escoriazioni sulla coscia destra. L’alfiere della Lidl-Trek ha pedalato per un centinaio di metri, ma era visibilmente dolorante, si è fermato e si è accasciato a terra. Il 23enne è rimato sdraiato sul fianco destro per alcuni istanti, supportato dagli uomini presenti sull’ammiraglia, e ha poi deciso di ritirarsi dalla ribattezzata Corsa verso il Sole. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Juan Ayuso ritirato alla Parigi-Nizza! Cos’è successo allo spagnolo: era il leader della classifica

