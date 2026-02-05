Ciclismo Al via il Trittico di Apertura Esordio fissato a Monsano
Alle 11 di sabato, la stagione ciclistica marchigiana prende il via a Monsano con il Trittico di Apertura. L’Acsi Macerata, guidata dal presidente Maurizio Giustozzi, organizza la prima corsa della stagione, che segna il debutto ufficiale delle competizioni su strada nella regione. Gli atleti si preparano a scattare e a sfidarsi in una gara che promette di essere ricca di emozioni.
Alle 11 di sabato il ciclismo marchigiano su strada assesta il primo colpo di pedale della stagione. A griffare l’atto d’esordio è l’Acsi Macerata presieduta da Maurizio Giustozzi. L’organizzazione tecnica della tappa inaugurale si deve alla società Appi Bike Le Velò di Appignano. Si rinnova il gemellaggio con Monsano e con il suo Trofeo Paradise. Il Trittico d’Apertura 2026 mette in sella i master – amatori, primi dei quali i campioni in carica, con in testa il leader della fascia più giovane, il morrovallese Francesco Pirro (foto, Team Go Fast, juniores-seniores), l’anno scorso in maglia finale arancionerobianca insieme al cingolano Italo Soldi (Team Giuliodori, gentlemen), a Maurizio Zannoni (Maplast - Potenza Picena, supergentlemen), a Emanuela Sampaolesi (Team Go Fast, donne). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
