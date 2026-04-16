Ciascuno cresce solo se sognato | una serata tra impegno civile poesia e memoria

Sabato 18 aprile alle 21:30, a Ceglie Messapica, si terrà l’evento “Ciascuno cresce solo se sognato” presso Retroscena. La serata prevede una narrazione e condivisione dedicata a Danilo Dolci, con la partecipazione di Giuseppe Semeraro. L’appuntamento si inserisce in un contesto di impegno civile, poesia e memoria, e si propone di ricordare la figura di Dolci attraverso parole e testimonianze.

CEGLIE MESSAPICA - Sabato 18 aprile alle ore 21:30, Retroscena a Ceglie Messapica ospita “Ciascuno cresce solo se sognato”, un momento di narrazione e condivisione di e con Giuseppe Semeraro dedicato alla figura straordinaria di Danilo Dolci.Poeta, intellettuale e pedagogo, Danilo Dolci ha.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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