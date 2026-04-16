Il weekend televisivo si apre con due programmi molto seguiti: Ciao Maschio su Rai1 e Storie al Bivio su Rai2, entrambi in onda il 18 aprile 2026. Sono previsti ospiti e approfondimenti che attirano l’attenzione del pubblico. Le puntate successive hanno già annunciato nuove interviste e temi che continueranno a coinvolgere gli spettatori. Entrambi i programmi si confermano come appuntamenti fissi nel palinsesto domenicale.

Il weekend televisivo si accende con due appuntamenti molto attesi: Ciao Maschio su Rai1 e Storie al Bivio su Rai2. Entrambi i programmi tornano sabato 18 aprile 2026 con nuove puntate ricche di racconti personali, confessioni inattese e ospiti che promettono di regalare momenti intensi e, in alcuni casi, sorprendenti. Nunzia De Girolamo, da un lato, continua il suo viaggio nel mondo maschile con interviste dirette e senza filtri; dall’altro, Storie al Bivio porta in scena scelte difficili e testimonianze che mettono a nudo fragilità e rinascite. Il clima è quello delle grandi occasioni, con una scaletta che intreccia spettacolo, vita privata e riflessioni profonde.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ciao Maschio e Storie al Bivio: ospiti del 18 aprile 2026 e anticipazioni delle nuove puntate

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