Il fine settimana del 21 marzo 2026 vede in onda sulla Rai due programmi molto seguiti. Si tratta di Ciao Maschio, il talk show condotto da Nunzia De Girolamo, e di Storie al Bivio, che torna con una puntata breve prima di riprendere la programmazione normale. Entrambi i programmi sono trasmessi nel pomeriggio e hanno un pubblico fedele.

Il sabato pomeriggio e la fascia successiva si preparano così a raccontare nuove storie, alternando leggerezza, riflessione e testimonianze che spesso diventano specchio del tempo in cui viviamo.Chi entrerà nello studio di Ciao Maschio? Quali volti potrebbero arrivare a Storie al Bivio? E come seguire entrambi i programmi anche in streaming? Scopriamolo insieme. La nuova puntata di Ciao Maschio accoglie un trio di ospiti che rappresenta tre mondi diversi, ma accomunati da percorsi intensi e da una forte presenza nel panorama culturale italiano.Nunzia De Girolamo, come sempre, costruisce un dialogo che mette al centro la sensibilità maschile, raccontata attraverso esperienze personali, successi, fragilità e scelte che hanno segnato la vita dei protagonisti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ciao Maschio e Storie al Bivio: ospiti del 21 marzo 2026 e anticipazioni dei due programmi Rai

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