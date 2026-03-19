Ciao Maschio e Storie al Bivio | ospiti del 21 marzo 2026 e anticipazioni dei due programmi Rai
Il fine settimana del 21 marzo 2026 vede in onda sulla Rai due programmi molto seguiti. Si tratta di Ciao Maschio, il talk show condotto da Nunzia De Girolamo, e di Storie al Bivio, che torna con una puntata breve prima di riprendere la programmazione normale. Entrambi i programmi sono trasmessi nel pomeriggio e hanno un pubblico fedele.
Il sabato pomeriggio e la fascia successiva si preparano così a raccontare nuove storie, alternando leggerezza, riflessione e testimonianze che spesso diventano specchio del tempo in cui viviamo.Chi entrerà nello studio di Ciao Maschio? Quali volti potrebbero arrivare a Storie al Bivio? E come seguire entrambi i programmi anche in streaming? Scopriamolo insieme. La nuova puntata di Ciao Maschio accoglie un trio di ospiti che rappresenta tre mondi diversi, ma accomunati da percorsi intensi e da una forte presenza nel panorama culturale italiano.Nunzia De Girolamo, come sempre, costruisce un dialogo che mette al centro la sensibilità maschile, raccontata attraverso esperienze personali, successi, fragilità e scelte che hanno segnato la vita dei protagonisti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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