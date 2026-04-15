Non gradisce le avances alla sorella ed accoltella un 76enne arrestato dai carabinieri

Un uomo di 59 anni è stato arrestato dai carabinieri di Calatabiano con l’accusa di aver colpito un uomo di 76 anni con un coltello, dopo aver rifiutato avances rivolte alla sorella. L’episodio è avvenuto nel suo paese, e l’uomo è stato accusato di lesioni personali aggravate e di aver portato un’arma bianca senza autorizzazione. I militari hanno eseguito l’arresto e condotto l’indagato in caserma.

I carabinieri della stazione di Calatabiano hanno arrestato un 59enne del posto con l'accusa di lesioni personali aggravate e porto illegale di arma bianca. Un 76enne del posto si era rivolto ai militari dell'Arma per denunciare un’aggressione patita, poco prima, all’interno di un bar del paese.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Accoltella una sconosciuta sul bus al Vomero: 39enne arrestato dai carabinieri, ha rischiato il linciaggioMomenti di forte paura nella serata odierna in via Simone Martini, zona collinare di Napoli: una 32enne, a bordo di un bus Anm, è stata accoltellata... Condannato per spaccio, viene scovato ed arrestato dai carabinieriSu di lui pendeva un “ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare”, emesso dalla procura di Avellino -...