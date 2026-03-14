Tragedia a Settimo Rottaro | camionista trovato morto sul suo tir nell' area di servizio

Un autotrasportatore proveniente da uno dei Paesi Baltici è stato trovato morto oggi, sabato 14 marzo 2026, nell’area di servizio Viverone Nord, situata nel territorio comunale di Settimo Rottaro lungo il raccordo autostradale Ivrea-Santhià. Il suo corpo è stato rinvenuto all’ora di pranzo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

Il cadavere di un autotrasportatore proveniente da uno dei Paesi Baltici è stato trovato all'ora di pranzo di oggi, sabato 14 marzo 2026, nell'area di servizio Viverone Nord (che a dispetto del nome si trova però sul territorio comunale di Settimo Rottaro), sul raccordo autostradale Ivrea-Santhià, a bordo di un tir fermo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo. Il decesso è stato provocato quasi con certezza da cause naturali. Nell'abitacolo, oltre al corpo, sono state trovate anche diverse bottiglie di birra. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Articoli correlati Tragedia in strada a Settimo Torinese: senzatetto trovato morto in un fossoIl corpo di Ennio Calabrese, 82enne senzatetto, è stato trovato all'ora di pranzo di oggi, martedì 13 gennaio 2026, in un fosso a bordo di via... Avellino, tragedia in campagna: 67enne trovato morto nel suo terrenoUn uomo di 67 anni è stato rinvenuto privo di vita nel fondo agricolo di Contrada Pignatella, ad Avellino, dove era solito recarsi per coltivare la...