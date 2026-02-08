Colto da malore 66enne trovato morto in casa

Un uomo di 66 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Mortegliano, in via Udine 102. Il tragico episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 7 febbraio 2026. A scoprire il corpo è stato un familiare che ha chiamato i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del decesso, che sembra essere stato causato da un malore improvviso.

Tragico ritrovamento nel pomeriggio di ieri, sabato 7 febbraio 2026, a Mortegliano. Un uomo di 66 anni è stato ritrovato senza vita all’interno della propria abitazione di via Udine, al civico 102.Si tratta di Giorgio Tirelli. A fare la scoperta è stata la badante che lo assisteva, allertando.🔗 Leggi su Udinetoday.it Approfondimenti su Mortegliano 66 Trovato senza vita in canonica don Paolo Ghidi, colto da un malore a 96 anni L’arcidiocesi di Modena-Nonantola annuncia la scomparsa di don Paolo Ghidi, morto a 96 anni. Morto il migrante colto da malore in Porto Vecchio Un migrante nepalese colto da malore a Porto Vecchio non è riuscito a sopravvivere. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Mortegliano 66 Cardedu, fatale malore alla guida: muore un ex infermiere di Villanova StrisailiL’auto ferma sul ciglio della carreggiata ha attirato l'attenzione dei passanti solo diverse ore dopo il decesso; ogni soccorso è stato vano ... cagliaripad.it Un agente di polizia locale del comune di Sulmona è stato colto da malore e trasportato d'urgenza al San Salvatore dell'Aquila. facebook Operaio colto da un malore in un cantiere a Modena. L'uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco con un'autoscala #ANSA x.com

