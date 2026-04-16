In una conferenza stampa, l'ex giocatore ha ripercorso i fatti accaduti dopo l'incontro tra le due squadre, spiegando le sue dichiarazioni e i fatti successivi. Ha sottolineato che tutto è iniziato con un post sui social e si è trasformato in un'attenzione mediatica intensa. Ha inoltre precisato alcuni dettagli riguardanti quanto detto in precedenza, chiarendo le proprie parole e il contesto.

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© Internews24.com - Chivu: «Tutto nasce dal post Juve, diventa una gogna mediatica. Voglio chiarire una cosa che avevo detto»

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