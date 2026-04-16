Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato il percorso della squadra dopo aver ottenuto due risultati positivi. Ha parlato delle prestazioni recenti, della gestione del gruppo e degli obiettivi da raggiungere in questa stagione. Nel suo discorso ha anche fatto riferimento alle critiche ricevute in passato, come quelle rivolte alla sua inesperienza come tecnico, e ha menzionato le ipotesi di possibili acquisti per il futuro.

Cristian Chivu, l’allenatore dell’Inter, analizza il momento della squadra dopo due risultati importanti, tra prestazioni, gestione del gruppo e obiettivi stagionali. Le parole di Cristian Chivu. Arrivate da due risultati importanti, che cosa servirà per dare continuità? “Avevamo fatto le prestazioni anche prima, ovvio che si giudica anche il risultato. Le prestazioni abbiamo sempre cercato di farle consapevoli che mancano sei partite alla fine del campionato. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto e continuare a mantenere lo spirito giusto. Cercare di essere la miglior visione di quello che abbiamo e aggiungere altri tre punti alla classifica”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chivu: “Allenatore inesperto, dicevano. E poi la lista di chi sarebbe venuto”

Assurdo CHIVU: “Un torto arbitrale per noi a NAPOLI”, poi cita MARADONA

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