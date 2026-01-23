Ecco una panoramica dei giocatori dell'Inter diffidati prima della sfida contro il Pisa. La lista dei diffidati di Cristian Chivu permette di valutare eventuali rischi di squalifica e di pianificare eventuali strategie. Conoscere lo stato disciplinare della rosa è importante per evitare sorprese e garantire la miglior formazione possibile senza penalizzazioni.

Inter News 24 Inter Pisa con qualche giocatore a rischio squalifica? La lista dei diffidati di mister Cristian Chivu. La ventiduesima giornata di Serie A accende le luci della “Scala del calcio” per una sfida che mette in palio punti pesantissimi per la rincorsa al titolo. Questa sera, l’Inter ospita il Pisa in un match che nasconde diverse insidie tattiche, ma che regala una piccola boccata d’ossigeno sotto il profilo della gestione disciplinare. Gestione dei cartellini: nessun pericolo per i titolari. Cristian Chivu, l’ex difensore eroe del Triplete che dal giugno 2025 siede sulla panchina della prima squadra nerazzurra con l’obiettivo di riportare il club ai vertici europei, potrà affrontare la gara senza il peso dei diffidati. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Pisa, chi c’è a rischio squalifica: la lista dei diffidati in casa nerazzurra. Chivu può stare tranquillo?

Leggi anche: Ravezzani provoca: «Guida ha chiesto di non arbitrare il Napoli per stare tranquillo a casa. Il sospetto che per stare tranquillo abbia anche usato più severità nel valutare l’azione Juve è legittimo…»

Diffidati Juve, il centrocampista a rischio squalifica nel match contro il Lecce. Chi è e quale partita potrebbe saltareLocatelli, centrocampista della Juventus, è l’unico giocatore diffidato.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Inter-Pisa, la guida completa; Diretta Inter-Pisa: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN | DAZN News IT; Presentazione e probabili formazioni di Inter-Pisa; Perché Inter-Pisa si gioca di venerdì nonostante la Champions League: cosa ci sarà a San Siro.

Serie A: Inter-Pisa in campo alle 20,45 DIRETTA Probabili formazioniL'Inter ha 3 punti in più del Milan, in testa alla classifica. L'Inter ha vinto l'ultima partita di Serie A 1-0 in trasferta contro l'Udinese, portando la serie di imbattibilità a 9 gare (V8 N1 P0). ansa.it

Inter-Pisa oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi 23 gennaio l'Inter di Cristian Chivu, in un match testa-coda contro il Pisa, il primo anticipo della 22esima giornata di serie A. I ... lapresse.it

Inter-Pisa, pronostico risultato esatto: stuzzica questa quota con clean sheet - facebook.com facebook

#Inter-Pisa, la probabile formazione di Chivu x.com