L’Istituto Petronio è stato chiuso a causa di rilevamenti che hanno evidenziato livelli di anidride carbonica superiori ai limiti consentiti. Le autorità hanno effettuato un monitoraggio nell’area di Pozzuoli, riscontrando concentrazioni di questo gas che pongono problemi di sicurezza. La decisione di chiusura è stata presa in attesa di ulteriori verifiche e interventi per ridurre le concentrazioni di anidride carbonica nell’ambiente scolastico.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Negli ultimi giorni, la situazione a Pozzuoli ha richiesto un intenso monitoraggio a causa dell’aumento dei valori di anidride carbonica e della temperatura riscontrati nei locali al piano terra dell’Istituto Lucio Petronio, situato in via San Gennaro Agnano. Questa emergenza ha portato a una riunione urgente del Centro Coordinamento Soccorsi, guidata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari. All’evento hanno partecipato figure chiave, tra cui l’assessore regionale alla Protezione civile, Fiorella Zabatta, e i sindaci di Pozzuoli e Bacoli, Luigi Manzoni e Josi della Ragione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Chiusura dell’Istituto Petronio: livelli di anidride carbonica eccessivi.

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