A Pozzuoli, si è verificato un aumento improvviso dei livelli di anidride carbonica e di temperatura in una scuola locale. La situazione ha portato alla proposta di chiudere temporaneamente l’istituto. L’evento è stato attribuito a un fenomeno di bradisismo nella zona dei Campi Flegrei, che ha causato l’incremento dei gas nel sito scolastico. La scuola rimane sotto osservazione mentre si valuta l’entità dell’intervento più adeguato.

Un improvviso aumento di anidride carbonica e temperatura fa scattare l’allarme in una scuola di Pozzuoli: dietro l’anomalia, ancora una volta, l’ombra del bradisismo dei Campi Flegrei. Scatta la richiesta di chiusura temporanea per consentire nuovi controlli. La segnalazione è arrivata in mattinata dai tecnici della Città Metropolitana, che hanno rilevato valori anomali al piano terra dell’istituto Istituto Petronio di via San Gennaro Agnano. Un dato che ha fatto scattare immediatamente la macchina dei controlli. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d’urgenza il Centro coordinamento soccorsi, riunendo attorno allo stesso tavolo istituzioni locali, tecnici e forze dell’ordine.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pozzuoli, aumento di livelli di anidride carbonica: proposta la chiusura della scuola Petronio

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