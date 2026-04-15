Temperatura e anidride carbonica in aumento chiuso l’Istituto Petronio a Pozzuoli

L’Istituto Petronio di via San Gennaro Agnano, nel Comune di Pozzuoli, è stato temporaneamente chiuso. La decisione è stata presa a causa di un aumento della temperatura e delle emissioni di anidride carbonica nella zona. La chiusura riguarda l’intera struttura e sarà valida fino a nuova comunicazione. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti.

Disposta in via temporanea la chiusura dell’istituto Petronio di via San Gennaro Agnano, nel Comune di Pozzuoli. Lo ha proposto il Centro coordinamento soccorsi, convocato dal prefetto di Napoli Michele Di Bari e riunitosi nella mattinata di oggi a seguito della segnalazione da parte dei tecnici di Città Metropolitana di un aumento dei valori di anidride carbonica e della temperatura al piano terra dell’istituto. Alla riunione hanno partecipato l’assessore regionale alle Protezione civile della Campania, Fiorella Zabatta, il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, il direttore dell’Ingv – Osservatorio vesuviano, Lucia Pappalardo, i rappresentanti della Città Metropolitana e del Comune di Napoli, della Soru, dei vigili del fuoco, dell’Ufficio scolastico regionale e delle forze di polizia.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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