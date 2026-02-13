Un ponte per la crescita comune | Meloni ad Addis Abeba per il vertice Italia-Africa

Giorgia Meloni si trova ad Addis Abeba, dove ha partecipato alla seconda edizione del Vertice Italia-Africa, nato per rafforzare i rapporti tra i due continenti e promuovere progetti di sviluppo condiviso. La visita della premier italiana, la prima in Africa per un evento di questa portata, si inserisce nel quadro di un’intesa strategica e si svolge in concomitanza con l’atteso confronto tra Capi di Stato e di Governo, anticipando i prossimi incontri dell’Unione Africana.

Addis Abeba accoglie la seconda edizione del Vertice Italia-Africa, tra Capi di Stato e di Governo. Dopo l’incontro di Roma nel 2024, dunque, il summit a cui interviene la premier Giorgia Meloni, si svolgerà per la prima volta in Africa e anticiperà il Vertice dell’Unione Africana e l’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’UA. E proprio scelta di incontrarsi in Etiopia nei giorni in cui i rappresentanti della principali nazioni Africane è, secondo quanto fanno sapere fonti italiane, “uno degli obiettivi strategici del Governo Meloni: fare dell’Italia il ponte privilegiato tra Europa e Africa, per costruire con le Nazioni africane un dialogo strutturato di lungo periodo e un modello di sviluppo condiviso, da pari a pari, scevro da approcci paternalistici o caritatevoli”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il secondo vertice Italia-Africa si terrà il 13 febbraio ad Addis Abeba, coinvolgendo i capi di Stato e di governo dei due continenti.

Il secondo Vertice Italia-Africa ad Addis Abeba segna una fase di verifica politica e finanziaria del Piano Mattei, nel quadro del dialogo tra Unione Europea e Unione Africana. Il punto di @de_f_t x.com

ITALIA-AFRICA: DOMANI IL SECONDO VERTICE AD ADDIS ABEBA Domani, venerdì 13 febbraio, si svolgerà ad Addis Abeba il Vertice Italia-Africa, il secondo a livello di capi di Stato e di governo dopo quello di Roma del gennaio 2024. Il Vertice, che si svolg - facebook.com facebook