Da Roma ad Addis Abeba Il Piano Mattei sempre più trait d’union tra Europa e Africa

Il Piano Mattei mira a rafforzare i rapporti tra Europa e Africa, promuovendo partenariati duraturi. A due anni dalla sua nascita, è importante monitorare i progressi e consolidare le relazioni con il continente africano, considerando la costanza come elemento chiave per il successo delle iniziative intraprese.

Monitorare i progressi sulle iniziative intraprese, a due anni dal varo del Piano Mattei, nella consapevolezza che il rafforzamento dei partenariati instaurati con il continente africano passa anche da una costanza di relazioni, anticamera al consolidamento degli obiettivi. Queste le intenzioni alla base della decisione del governo italiano di promuovere il secondo Vertice Italia-Africa, ospitato per la prima volta in Africa il 13 e il 14 febbraio ad Addis Abeba, in Etiopia. A cadenza biennale, il vertice si terrà in concomitanza con il meeting annuale dell'Unione Africana e alla vigilia dell'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana.

