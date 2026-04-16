Chirico irride De Luca | Finalmente la seconda stella vera Dopo quella di cartone potrai… La replica | Hai tifato Inter sennò restavi nello sgabuzzino per…

Durante l’ultima puntata del “Processo di Biscardi” trasmesso sul circuitoNetweek, il giornalista e tifoso juventino Marcello Chirico ha rivolto una battuta a un collega interista, commentando con ironia la possibile vittoria dello Scudetto. Chirico ha detto: “Finalmente la seconda stella vera. Dopo quella di cartone potrai…”, ricevendo in risposta una battuta sulla fede calcistica dell’interista. La discussione si è svolta nel contesto di uno scambio di battute tra gli ospiti.

Durante l’ultima puntata del “Processo di Biscardi“, in onda ogni lunedì sera sul circuitoNetweek, il giornalista e tifoso juventino, Marcello Chirico, ha lanciato una frecciata agli interisti, in vista della probabile vittoria dello Scudetto. Rivolgendosi all’imprenditore e scrittore interista, Flavio De Luca, ha esclamato: “Volevo farti i complimenti per aver raggiunto finalmente la seconda stella. L'articolo Chirico irride De Luca: “Finalmente la seconda stella vera. Dopo quella di cartone potrai.” La replica: “Hai tifato Inter, sennò restavi nello sgabuzzino per.” proviene da. Potrebbe interessarti:.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate A Salerno la vera partita non è vincere: è decidere se costruire un dopo-De LucaA tre mesi dalle comunali, Vincenzo De Luca torna candidato sindaco nella sua città mentre la sfida elettorale si intreccia con il nodo della... La regina Sonja di Norvegia indossa la replica della Maud’s Pearl Tiara perché quella vera è stata rubata. Un mistero non ancora risoltoProprio qui, infatti, si è tenuto il solenne banchetto dove, a fare gli onori di casa, insieme al marito, il re Harald V di Norvegia, e al figlio, il...