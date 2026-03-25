La regina di Norvegia ha indossato una replica della Maud’s Pearl Tiara, sostituendo quella originale, che risulta essere stata rubata. Il furto è avvenuto nel 1995 durante una rapina presso una gioielleria inglese, quando tre uomini, tra cui uno travestito da poliziotto, si sono introdotti nel negozio e sono fuggiti con il diadema recentemente restaurato, insieme a altri oggetti di valore. Il caso rimane irrisolto.

Proprio qui, infatti, si è tenuto il solenne banchetto dove, a fare gli onori di casa, insieme al marito, il re Harald V di Norvegia, e al figlio, il principe Haakon, ci ha pensato la regina Sonja, che ha letteralmente brillato nella notte. Non solo per il suo outfit da grande soirée, dato da una lunga gonna color rosa pastello abbinata a un pezzo superiore intriso di ricami, trasparenze e lustrini, ma soprattutto per la preziosa tiara, nello specifico la Queen Maud’s Pearl Tiara, un gioiello legato a un mistero non ancora risolto visto è che è stato oggetto di un furto nel 1995. Ma facciamo un passo indietro. Il nome del prezioso è un... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La regina Sonja di Norvegia indossa la replica della Maud’s Pearl Tiara perché quella vera è stata rubata. Un mistero non ancora risolto

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