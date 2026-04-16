Un video pubblicato online ha attirato l'attenzione nella città di Chieti. Nel video, un candidato sindaco del Partito Democratico pronuncia frasi che fanno riferimento a un sito di contenuti per adulti, dicendo “Ho sete e va sbattuto” e rivolgendosi agli spettatori con un messaggio diretto. La registrazione include anche un breve dialogo in cui si rivolge a chi è di Chieti, lasciando intendere un invito a compiere azioni trasgressive.

"Sei di Chieti e so cosa stai per fare.ma vuoi fare qualcosa di davvero eccitante e trasgressivo?". Il nuovo metodo del Partito democratico per tentare di racimolare qualche voto contro la destra di Giorgia Meloni? Fare campagna elettorale su Pornhub. E non solo. Si tratta della clamorosa iniziativa di Paride Paci, il candidato sindaco del Pd per le prossime elezioni amministrative a Chieti. "Clicca qui sotto, non così sotto - scherza il 30enne nello spot elettorale in onda sul sito per adulti -, qui sotto e scopri cosa ho in mente per Chieti. Vieni con me dalla parte giusta della storia". Subito dopo si sottopone a una scenetta che lo vede sorseggiare una bottiglia di succo - l'allusione sessuale è evidente - per buttarla in caciara: " Ho sete e va sbattuto ".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Chieti, il video del candidato sindaco Pd su PornHub: "Ho sete e va sbattuto"

Notizie correlate

Chieti, il candidato sindaco Pd fa campagna su PornHub: "Vuoi qualcosa di eccitante?""Vuoi qualcosa di davvero eccitante? Clicca qui sotto e scopri cosa ho in mente per la nostra città".

Leggi anche: Chieti, candidato del Pd fa campagna elettorale su Pornhub e Tinder

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Elezioni Chieti. L'Udc entra nella coalizione del candidato sindaco di Lega e Azione Politica Colantonio; Elezioni comunali a Chieti: in corsa cinque candidati, si attende il sesto; Legnini parte da Santa Maria, il candidato sindaco incontra i rappresentanti del comitato [FOTO]; Tra video e denunce, così il barbiere candidato a sindaco sfida i big: la corsa social di Valvieri.

Il candidato del Pd a Chieti che fa campagna elettorale su Pornhub, Tinder e HingeDalle piazze alle app di incontri fino al sito per adulti. A Chieti la campagna elettorale del candidato del Partito Democratico Paride Paci sposa una strategia di comunicazione inedita, puntando su P ... blitzquotidiano.it

La strategia hot del candidato Pd di Chieti che cerca i voti su Tinder e PornhubPornhub, Tinder e Hinge: sono questi i canali con cui cerca voti Paride Paci, candidato del Partito democratico alle prossime elezioni amministrative a Chieti, fissate per il 24 e il 25 maggio. Vuoi ... repubblica.it

CHIETI SU FACEBOOK facebook