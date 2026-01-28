La droga nel muro e 10mila euro nella tapparella | preso il pusher delle cantine e di Telegram

La polizia ha arrestato un uomo trovato seduto davanti a una cantina, con un tavolino e il cellulare che continuava a squillare. Quando gli hanno chiesto cosa facesse lì, ha detto di essersi fermato solo per fumare una sigaretta. Ma gli agenti avevano altri sospetti: nel muro vicino hanno trovato della droga nascosta e, nascosti nella tapparella, 10mila euro. Il sospettato, ritenuto pusher, è stato portato in questura.

L'uomo, un cittadino marocchino di 25 anni, aveva messo in piedi un'attività di spaccio al Corvetto e per le ordinazioni dei clienti usava i social e alcune chat Telegram Quando i poliziotti lo hanno fermato per un controllo, il suo cellulare continuava a squillare. Agli agenti che nella serata di martedì 27 gennaio lo hanno trovato seduto davanti a una cantina, con un tavolino davanti, ha spiegato di essersi fermato lì solo per fumare una sigaretta. I poliziotti in quello stabile, in via Osimo (Corvetto) poco prima delle 19, erano arrivati in seguito a una segnalazione per un insolito viavai di persone.

