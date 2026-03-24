Cristiano De André ricorda Gino Paoli | Se ne va un gigante della musica italiana

La morte di Gino Paoli ha suscitato grande dolore nel settore musicale e dello spettacolo. La notizia è stata confermata da diversi artisti e figure del mondo dello spettacolo, che hanno espresso il loro cordoglio attraverso i social e dichiarazioni pubbliche. La scomparsa del compositore e cantautore ha lasciato un vuoto tra i protagonisti della scena musicale italiana.

La scomparsa di Gino Paoli continua a suscitare profonda commozione nel mondo della musica e dello spettacolo. Tra i messaggi più sentiti, quello di Cristiano De André, che ha voluto rendere omaggio all’artista con parole cariche di affetto e riconoscenza. «Se ne è andato uno dei giganti della musica italiana: un artista dal cuore immenso, capace di scrivere canzoni che hanno anticipato i tempi e segnato intere generazioni», ha dichiarato il cantautore, sottolineando l’eredità artistica e umana lasciata da Paoli. Il legame tra le due famiglie affonda le radici nel tempo: Paoli era infatti grande amico di Fabrizio De André, padre di Cristiano. «È stato una presenza familiare fin da quando ero bambino», ha aggiunto, ricordando con emozione la vicinanza personale oltre che artistica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Cristiano De André ricorda Gino Paoli: «Se ne va un gigante della musica italiana» Articoli correlati Addio a Gino Paoli, se ne va un altro grande della musica italianaPer decenni è stato una presenza familiare e insieme inafferrabile della musica italiana, una voce capace di attraversare le stagioni senza... Leggi anche: Gino Paoli è morto, addio per sempre a un gigante della musica italiana Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cristiano De André ricorda Gino Paoli... Temi più discussi: Cristiano De Andrè canta Fabrizio De Andrè: il concerto all’Arena di Busto; Cristiano De André: ad agosto a Edolo per raccontare Fabrizio; Cristiano De André dà voce ai grandi successi del padre Fabrizio: ecco le date del concerto; Cristiano ripresenta il best of di De André canta De André. De André canta De André. Cristiano a SansepolcroQuest’estate Cristiano De André si esibirà in concerto in tutta Italia con De André canta De André Best Of Estate 2025, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria ... lanazione.it Cristiano ripresenta il best of di De André canta De AndréA quasi 17 anni dalla prima proposta live (estate 2009), il progetto De André canta De André continua a essere vivo e vegeto. spettakolo.it Cristiano De André dà voce ai grandi successi del padre Fabrizio: ecco le date del concerto - facebook.com facebook