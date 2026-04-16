Chiavenna | l' ecocentro comunale si rifà il look

A Chiavenna, i lavori di rinnovamento dell’ecocentro comunale situato in via Falcone e Borsellino inizieranno lunedì prossimo, 20 aprile. L’intervento prevede un intervento di restyling dell’area dedicata alla raccolta differenziata, con l’obiettivo di migliorare le strutture e aumentare l’efficienza del servizio. La riqualificazione si svolgerà nel corso delle prossime settimane e coinvolgerà diverse fasi di intervento.