Chiavenna | l' ecocentro comunale si rifà il look

Da sondriotoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Chiavenna, i lavori di rinnovamento dell’ecocentro comunale situato in via Falcone e Borsellino inizieranno lunedì prossimo, 20 aprile. L’intervento prevede un intervento di restyling dell’area dedicata alla raccolta differenziata, con l’obiettivo di migliorare le strutture e aumentare l’efficienza del servizio. La riqualificazione si svolgerà nel corso delle prossime settimane e coinvolgerà diverse fasi di intervento.

Prenderanno il via lunedì prossimo (20 aprile), i lavori di revamping dell'ecocentro comunale “Via Falcone e Borsellino” a Chiavenna.Lo spostamentoL'effettuazione dei lavori rende necessario lo spostamento temporaneo del centro di raccolta rifiuti comunale che, infatti, verrà provvisoriamente.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Armani Luminous Silk si rifà il look (e sì, è il glow più iconico che torna meglio di prima)

La Hyundai Ioniq 6 si rifà il lookÈ tempo di ritocchi per la Hyundai Ioniq 6, che a tre anni dal lancio in Italia cambia in superficie e sottopelle.

Trova facilmente notizie e video collegati.