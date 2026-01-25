Armani Luminous Silk torna con un nuovo look, mantenendo il suo classico fascino. Questo prodotto non è semplicemente un fondotinta, ma un vero e proprio simbolo di eleganza e naturalezza. Ideale per chi desidera un incarnato luminoso e impeccabile, rappresenta un capitolo importante nel mondo del makeup, capace di accompagnarti con raffinatezza in ogni momento della giornata.

Ci sono prodotti che non sono solo makeup, ma capitoli della tua vita. Armani Luminous Silk è uno di quelli. E’ quel prodotto che deve essere nella tua makeup collection. E se non c’è, nella wishlist. Quel fondotinta che hai messo alla laurea, al primo colloquio serio, al matrimonio dell’amica, alla festa in cui volevi sembrare “naturale ma meglio”. Insomma: main character foundation. E ora, dopo più di vent’anni di gloria incontrastata, si è rifatto il viso. Letteralmente. Per la prima volta dal 2000, Armani Beauty ha deciso di aggiornare formula e packaging. Una mossa rischiosa (perché quando tocchi una leggenda puoi solo peggiorare). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Armani Luminous Silk si rifà il look (e sì, è il glow più iconico che torna meglio di prima)

