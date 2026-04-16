Chi è Valentina Magrin la nipote di Tina Anselmi che scende in politica

Valentina Magrin, nipote di Tina Anselmi, ha deciso di entrare nel mondo della politica. In passato, non aveva mai intrapreso questa strada, ma ha riflettuto sull’eredità della zia, Tina Anselmi, e sul suo insegnamento: “Per cambiare il mondo bisogna esserci”. La sua scelta ha suscitato attenzione, anche considerando il legame familiare con una figura storica della politica italiana.

«Non ho mai fatto politica in vita mia ma poi ho riflettuto sul grande insegnamento che ci ha lasciato mia zia Tina Anselmi: “Per cambiare il mondo bisogna esserci”». Così Valentina Magrin, 46 anni, nipote della donna che è stata prima una staffetta partigiana e poi prima donna ministro della Repubblica italiana, racconta come si è fatta convincere a scendere in campo. Magrin è autrice di documentari e programmi televisivi e finora non aveva mai pensato di intraprendere una carriera politica. Ma le hanno proposto di candidarsi come consigliera comunale a Castelfranco Veneto nella lista del Pd. Il ricordo della zia Tina. Forse ha convincere...🔗 Leggi su Open.online

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