Chi è Nicola Nocella la storia e la carriera dell’attore

Nicola Nocella è un attore italiano che ha iniziato la sua carriera nel teatro alla fine degli anni ’90. Tra i suoi primi lavori figurano la rappresentazione di

Nicola Nocella ha iniziato la sua carriera attoriale nel teatro, alla fine degli anni ’90. Tra i suoi primi lavori: Il Suicida di Erdman nel 1999, L’ispettore Generale nel 2000, Mistero buffo di Dario Fo nel 2003. In seguito, ha proseguito con radiodrammi e ruoli teatrali post-diploma (tra cui Thom Pain – basato su niente nel 2008 e Sangue impazzito nel 2013, dove ha interpretato John Belushi ). Il debutto televisivo è avvenuto nel 2006 con fiction come “Caterina e le sue figlie 2” e “L’onore e il rispetto”, oltre a spot pubblicitari ( Fastweb, Vodafone, McDonald’s, Land Rover ). L’attore ha partecipato anche a videoclip, come “Io diventerò qualcuno” di Caparezza (2009).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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