Chi è Nicola Nocella la storia e la carriera dell’attore

Da metropolitanmagazine.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicola Nocella è un attore italiano che ha iniziato la sua carriera nel teatro alla fine degli anni ’90. Tra i suoi primi lavori figurano la rappresentazione di

Nicola Nocella ha iniziato la sua carriera attoriale nel  teatro, alla fine degli anni ’90. Tra i suoi primi lavori:  Il Suicida di Erdman  nel 1999,  L’ispettore Generale  nel 2000,  Mistero buffo  di  Dario Fo  nel 2003. In seguito, ha proseguito con radiodrammi e ruoli teatrali post-diploma (tra cui  Thom Pain   – basato su niente  nel 2008 e  Sangue impazzito  nel 2013, dove ha interpretato  John Belushi ). Il  debutto televisivo  è avvenuto nel 2006 con fiction come  “Caterina e le sue figlie 2”  e  “L’onore e il rispetto”, oltre a spot pubblicitari ( Fastweb, Vodafone, McDonald’s, Land Rover ). L’attore ha partecipato anche a videoclip, come  “Io diventerò qualcuno”  di  Caparezza  (2009).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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