Chi è Dario Aita | la carriera dell’attore e la fidanzata Elena Gigliotti mamma di sua figlia

Dario Aita, nato nel 1987 a Palermo, ha iniziato la carriera come attore e ha conquistato il pubblico con ruoli in serie di successo. La sua relazione con Elena Gigliotti, madre di sua figlia, ha attirato l’attenzione dei media locali. La sua famiglia, nota nel settore dello spettacolo, ha influenzato il suo percorso professionale. Aita continua a lavorare in progetti televisivi e teatrali, mantenendo un profilo discreto sulla vita privata.

Classe 1987 e originario di Palermo, Dario Aita è il fratello minore di Emmanuele Aita, anch’egli attore e conosciuto soprattutto per aver preso parte a progetti di grande successo di pubblico come Suburra, L’allieva e I leoni di Sicilia. Il debutto nel cinema di Dario Aita avviene nel 2009, quando sempre Renato De Maria lo vuole nel film La prima linea. Sul grande schermo Dario Aira continua a lavorare, partecipando a film come La cena di Natale, Il giorno e la notte e State a casa. Il primo grande ruolo cinematografico, però, arriva quando il giovane attore appare nello splendido film di Paolo Sorrentino, Parthenope. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Argomenti discussi: Pensare, immaginare, partire. A qualsiasi età. Come il Cavalier Masotti (che a 90 anni punta sull’AI); Alcune scene del film Franco Battiato. Il lungo viaggio sono state girate al sacro Monte di Varese; Battiato ritorna a Scicli in un film sulla sua vita. Al Cinema Italia Il lungo viaggio. Bellissimo. Da vedere stasera. Ore 19 e 21,15.; Massimo Righini: Dopo il biopic su Battiato, arriverà quello su Milva e i Ricchi e Poveri.

