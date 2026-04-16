Federica Sorino, psicologa, è la moglie di Francesco Montanari. Non è molto nota al pubblico e preferisce mantenere un basso profilo. La coppia è sposata da diversi anni e vive una vita privata lontano dai media. Non ci sono altre informazioni pubbliche riguardo alla sua carriera o attività professionale.

Federica Sorino è la moglie di Francesco Montanari ed è una psicologa decisamente poco interessata ai riflettori. Psicoterapeuta, terapeuta EMDR (tecnica utilizzata per elaborare traumi) e specialista in psicologia giuridica, ha alle spalle una carriera intensa e multidisciplinare. È anche la presidente dell’associazione culturale Corti da Legare, un progetto che unisce arte e psicologia per sensibilizzare il pubblico su temi legati alla salute mentale. A far innamorare Montanari è stata proprio quell’aura di riservatezza che ha sempre mantenuto nel tempo: “Mi affascinava il suo mondo. Le ho chiesto una visita, ma mi ha detto che ormai ci conoscevamo e non si poteva fare.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Francesco Montanari, Federica Sorino e cosa fa nella vita

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