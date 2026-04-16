Pierfrancesco Pingitore, noto per il suo ruolo nel mondo del cabaret e cofondatore della compagnia “Il Bagaglino” negli anni Sessanta, ha recentemente rivelato di avere una compagna misteriosa. Ha spiegato di non convivere con lei e di sentirsi bene in sua compagnia. La notizia si aggiunge a un quadro più ampio della sua vita privata, mantenuta finora lontana dai riflettori.

Pierfrancesco Pingitore è tra i personaggi che hanno segnato il cabaret, dando vita insieme a Mario Castellacci alla compagnia “Il Bagaglino a metà degli anni Sessanta, che lanciato diversi artisti al grande successo. Il regista sarà oggi tra gli ospiti del penultimo appuntamento settimanale con La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Nato a Catanzaro nel 1934, si trasferisce con la famiglia a Roma due anni dopo per seguire il percorso professionale del padre ingegnere. Inizia a lavorare come giornalista negli anni Sessanta, quando divenga caporedattore per Specchio, per poi collaborare con Playman. Nel decennio successivo lascia l’editoria per dedicarsi insieme all’amico Mario Castellacci alla comicità, fondando la compagnia Il Bagaglino.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la compagna misteriosa di Pierfrancesco Pingitore: “Non conviviamo, con lei sto bene”

Notizie correlate

“Ora sta con lei”. Checco Zalone, la nuova compagna è famosissima: di chi si trattaDopo i record d’incasso e i trionfi al botteghino con Buen Camino, Checco Zalone sembra aver voltato pagina anche fuori dal cinema.

Chi sono l’ex moglie e la compagna di Federico Quaranta, la famosa Simona Branchetti e la misteriosa GiorgiaDal 2008 al 2012 Federico Quaranta è stato sposato con la giornalista Simona Branchetti, conduttrice di Morning News, programma su Canale5.

Una raccolta di contenuti

Chi è la compagna misteriosa di Pierfrancesco Pingitore: Non conviviamo, con lei sto benePierfrancesco Pingitore è tra i personaggi che hanno segnato il cabaret, dando vita insieme ... msn.com

Pingitore, memoria e spettacolo: una vita in scena, una città che resisteNella cornice istituzionale dell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, è andata in scena la proiezione del ... msn.com