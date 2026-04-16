Il governo degli Stati Uniti ha annunciato la nomina di un nuovo incaricato di affari a Caracas, segnando un passo avanti nei rapporti tra i due paesi. La scelta arriva in un momento di progressi nelle relazioni bilaterali, con incontri e dichiarazioni che indicano una volontà di dialogo. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulla durata dell’incarico o sui prossimi passi da compiere.

Continuano a migliorare i rapporti tra Venezuela e Stati Uniti. Il governo americano ha confermato ieri la nomina di un nuovo capo della missione diplomatica a Caracas, come parte del processo di normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi dopo l’arresto dell’ex leader del regime venezuelano, Nicolas Maduro. “Sono felice di annunciare che John Barrett arriverà prossimamente in Venezuela per impegnarsi come prossimo incaricato d’affari dell’ambasciata degli Stati Uniti a Caracas”, ha scritto sulla piattaforma X Laura Dogu, attuale capo della diplomazia americana nel Paese sudamericano. “La mia nomina temporanea a Caracas sta arrivando alla fine – ha aggiunto Dogu con un comunicato ufficiale – e tornerò al mio posto precedente come Consigliere di Politica estera del capo di Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti”.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Chi è John Barrett, il nuovo incaricato di affari americano a Caracas

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