Bimbo morto dopo trapianto chi è il professore di Torino incaricato per l’autopsia e criticato dalla famiglia della vittima Sostituitelo

Il tribunale di Napoli ha incaricato un professore di Torino di eseguire l’autopsia su Domenico, il bambino deceduto all’ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore. La famiglia della vittima ha espresso forte disappunto, criticando la scelta e chiedendo che il medico venga sostituito immediatamente. L’avvocato dei familiari ha richiesto formalmente la rimozione dell’incarico, sostenendo l’insoddisfazione nei confronti del professionista.

Il tribunale di Napoli gli ha chiesto di eseguire l'autopsia su Domenico, il bimbo morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore, ma l'avvocato che tutela i familiari del piccolo chiede di rimuoverlo subito da questo incarico. Per questo oggi, 28 febbraio, il professore Mauro Rinaldi è al centro delle attenzioni e delle polemiche. Rinaldi insegna cardiochirurgia all'università di Torino e, nel proprio ambito, è ritenuto uno dei massimi esperti a livello nazionale. Classe 1962, dal 2005 è responsabile della divisione di cardiochirurgia alle Molinette di Torino.

