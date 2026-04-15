Salvini confonde la sindaca Silvia Salis con l’eurodeputata Ilaria | Quelli che commettono reati non hanno la sua fortuna

Durante un intervento pubblico, un politico ha fatto riferimento a una sindaca, confondendola con un’eurodeputata, affermando che “quelli che commettono reati non hanno la sua fortuna”. La dichiarazione ha suscitato attenzione tra i presenti, che hanno notato l’errore di identità. La confusione tra le due figure pubbliche ha attirato l’attenzione sui social e sui mezzi di informazione locali.

Home > Politica > “Salis? Una ragazza fortunata, non tutti coloro che commettono reati hanno la sua fortuna”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, confondendo la sindaca Silvia Salis e l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis, rispondendo a un cronista che gli chiedeva cosa ne pensasse della prima cittadina di Genova. Accortosi dell’errore Salvini si è corretto: “Con lei ci lavoro. Ho visto le immagini della festa che ha fatto in piazza: una bella festa, complimenti”. Salvini confonde la sindaca Silvia Salis...🔗 Leggi su Lapresse.it

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