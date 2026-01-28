Il giovane centrocampista della Juventus, nato nel 2008, sta per lasciare i bianconeri. Secondo le ultime notizie, il Genoa sta per prenderlo in prestito o acquistarlo. La trattativa sembra ormai in fase avanzata e Tiozzo potrebbe cambiare squadra già nelle prossime settimane.

Tiozzo Juventus, le ultime sul futuro: il centrocampista classe 2008 è molto vicino al Genoa. I rossoblù stringono per il talento bianconero. La Juventus continua a confermarsi una delle protagoniste più attive e dinamiche della sessione di calciomercato, non limitando il proprio raggio d’azione alle sole operazioni riguardanti la prima squadra. I fari della dirigenza sono puntati costantemente anche sul movimento in uscita relativo al settore giovanile, vero e proprio serbatoio di talenti che attira le attenzioni di molti club professionistici italiani. In queste ore, si è acceso un canale preferenziale con la Liguria che potrebbe portare a un trasferimento imminente di una delle promesse del vivaio bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tiozzo Juventus, il centrocampista classe 2008 è pronto a cambiare aria: lo vuole quel club! Tutti i dettagli

Approfondimenti su Tiozzo Juventus

Un club di Serie A ha manifestato interesse per Tiozzo, giovane talento nato nel 2008.

L'Inter ha stabilito il prezzo di Davide Frattesi, obiettivo della Juventus che spinge per portarlo a Torino a gennaio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Tiozzo Juventus

Argomenti discussi: Calciomercato 2026, news, indiscrezioni e trattative del 19 gennaio; Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata; Calciomercato Juve | un club di Serie A ha messo gli occhi sul 2008 Tiozzo Tutti i dettagli; Primavera, Juventus-Napoli 0-0: resiste il pari a Torino.

Tiozzo può lasciare la Juventus e approdare in A: ecco il club interessatoSecondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, Marco Tiozzo - centrocampista della Juventus Next Gen - può lasciare il club bianconero e, al contempo, approdare in Serie A. tuttojuve.com

Scambio Ricci-Gatti? Nessun contatto fra Milan e Juventus. E Allegri blinda il centrocampistaSi avvicina il mercato di gennaio e le grandi squadre si guardano intorno in cerca di opportunità per sistemare le proprie rose. Quello invernale è un periodo che porta spesso a soluzioni fantasiose ... tuttomercatoweb.com

Juventus: Nava, Montero, Leone, Verde, Vallana, Sylla, Merola, Grelaud, Tiozzo, Pugno, Van Aarle. A disposizione: Radu, Milia, Keutgen, Lopez, Durmisi, Contarini, Elimoghale, Borasio, De Brul, Repciuc, Makiobo. Allenatore: Simone Padoin Napoli: Spinelli, - facebook.com facebook

#Juventus, nonostante i tanti apprezzamenti, non è prevista la cessione di Marco #Tiozzo. #Calciomercato x.com