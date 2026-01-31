Paperdi Juvecaserta PalaPiccolo ancora sold out | Quarrata per difendere la vetta

Il PalaPiccolo è di nuovo tutto esaurito. La Paperdi Juvecaserta torna a giocare davanti al suo pubblico e questa volta lo fa con il settimo sold out di fila. L’obiettivo è difendere la vetta della classifica affrontando il Consorzio Leonardo Dany Quarrata nella ventiquattresima giornata di Serie B Nazionale. La partita si presenta come un match chiave, con i tifosi pronti a sostenere i loro ragazzi in un’occasione importante.

Tempo di lettura: 3 minuti La Paperdi Juvecaserta 2021 torna al PalaPiccolo, che fa registrare il settimo sold out consecutivo, per affrontare il Consorzio Leonardo Dany Quarrata nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie B Nazionale, quinta del girone di ritorno. Un appuntamento importante per i bianconeri, decisi ad allungare la striscia vincente e a consolidare la propria posizione in vetta alla classifica. Rispetto alla gara di andata, chiusa sul 79-66 in favore dei casertani, Quarrata si presenta con una novità nel roster: l'innesto dell'ex bianconero Nicola Mei. Un'aggiunta che aumenta il tasso di esperienza degli ospiti, chiamati a misurarsi contro una Juvecaserta in grande fiducia.

