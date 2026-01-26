La Paperdi Juvecaserta ottiene la settima vittoria consecutiva, imponendosi sul campo dell’Andrea Costa Imola. La squadra dimostra continuità e determinazione, consolidando la propria posizione in classifica. Questo risultato evidenzia il buon stato di forma e l’efficacia del lavoro svolto fino a ora, rappresentando un passo importante nel proseguimento della stagione.

Tempo di lettura: 3 minuti La Paperdi Juvecaserta allunga a sette il numero delle vittorie consecutive e passa autorevolmente sul campo dell’Andrea Costa Imola. Al PalaRuggi il quintetto bianconero sfodera una prestazione di gran livello tecnico sia a livello difensivo che in attacco. Se si eccettua il 4-3 del primo minuto di gioco firmato da Thioune e Gozzo, il quintetto bianconero ha sempre condotto la gara, imponendo il suo ritmo di gioco agli imolesi, ma soprattutto la sua solidità difensiva ed i tanti terminali offensivi utilizzati nei vari momenti della gara. Solo nel finale Imola è riuscita a rendere meno pesante la sconfitta dopo essere andata in svantaggio anche di 19 lunghezze (50-69). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paperdi Juvecaserta, blitz a Imola: settima vittoria di fila

L’anticipo sorride alla Paperdi Juvecaserta: battuta la Virtus ImolaNell’anticipo della ventunesima giornata del campionato di serie B Nazionale, la Paperdi Juvecaserta ha conquistato una vittoria importante contro la Virtus Imola.

Paperdi Juvecaserta torna a Imola: trasferta insidiosa contro l’Andrea CostaDomani, la Paperdi Juvecaserta torna in trasferta a Imola per affrontare l’UP Andrea Costa Imola, attualmente settima nel campionato con 24 punti, derivanti da 12 vittorie e 9 sconfitte.

DOMANI POMERIGGIO ANDREA COSTA IMOLA-Paperdi JuveCaserta 2021, LARDO: “DOVREMO GIOCARE LA NOSTRA MIGLIOR PALLACANESTRO CONTRO UNA SQUADRA ALLENATA MOLTO BENE E DALLA BUONISSIMA CLASSIFICA” Dopo quindi - facebook.com facebook