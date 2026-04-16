che fine ha fatto gianni sperti

Gianni Sperti ha iniziato la sua carriera come ballerino di danza classica, partecipando a numerosi spettacoli e programmi televisivi. Successivamente, ha intrapreso la strada come opinionista in uno dei talk show più seguiti in Italia, diventando una presenza stabile nel panorama televisivo. Nel corso degli anni, il suo nome è rimasto legato a questa attività, anche quando sono cambiate le dinamiche del programma e i volti che vi sono intervenuti.

Dalla danza classica al ruolo di “coscienza” del salotto più famoso della tv italiana: la carriera di Gianni Sperti è un esempio di metamorfosi artistica riuscita, capace di resistere ai mutamenti dei gusti televisivi per oltre tre decenni. Gianni Sperti, dalla danza al piccolo schermo. Nato a Manduria nel 1973, Gianni Sperti ha iniziato il suo percorso con la disciplina ferrea della danza. Il grande pubblico lo ha conosciuto negli anni ’90, quando il suo talento lo ha portato a diventare uno dei ballerini di punta di trasmissioni storiche come La sai l’ultima? e, soprattutto, Buona Domenica. In quel periodo, la sua immagine era legata alla fisicità e alla tecnica, doti che lo hanno reso uno dei professionisti più apprezzati nelle coreografie di Garrison Rochelle e altri grandi maestri.🔗 Leggi su Dilei.it

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Augurissimi di buon compleanno a Gianni Sperti (Manduria, 12 aprile 1973) #giannisperti #uominiedonne #buoncompleanno #televisione #telesette - facebook.com facebook