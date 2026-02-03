GF Vip Tina Cipollari e Gianni Sperti opinionisti Ilary Blasi li ha già chiamati
Tina Cipollari e Gianni Sperti sono pronti a entrare nel cast del Grande Fratello Vip come opinionisti. Secondo le voci di corridoio, Ilary Blasi li avrebbe già chiamati per affiancarla in studio. La decisione sembra quasi fatta, e nei prossimi giorni si attende solo l’annuncio ufficiale.
Tina Cipollari e Gianni Sperti potrebbero essere i nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip. Secondo le ultime indiscrezioni Ilary Blasi, conduttrice dello show, avrebbe già contattato i due volti di Uomini e Donne per portarli nello studio del reality. Tina Cipollari e Gianni Sperti al GF Vip di Ilary Blasi?. A svelarlo è Giuseppe Porro secondo cui Ilary Blasi avrebbe scelto come opinionisti del suo nuovo Grande Fratello Vip proprio Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due protagonisti di Uomini e Donne di Maria De Filippi sarebbero infatti il sogno della conduttrice, decisa a rendere un successo questa edizione del reality. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondimenti su GF Vip Tina Cipollari
Ilary Blasi torna al GF Vip: ecco perché Tina e Gianni saranno gli opinionisti
Dopo settimane di attesa, Mediaset ha annunciato ufficialmente il ritorno del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi al timone.
Ecco gli opinionisti assurdi del GF VIP: Ilary Blasi “ruba” due vip amatissimi a una sua collega!
La puntata del Grande Fratello Vip ha acceso le polemiche sugli opinionisti.
Ultime notizie su GF Vip Tina Cipollari
Argomenti discussi: Grande Fratello Vip, Ilary Blasi vuole Gianni Sperti e Tina Cipollari/ Saranno loro i nuovi opinionisti?; Grande Fratello, Tina e Gianni opinionisti: scoop su richiesta di Blasi manda in tilt; Tina Cipollari e Gianni Sperti al Grande Fratello Vip 2026: l’idea che fa impazzire i fan!; Loro, voluti da Ilary Blasi. Grande Fratello Vip, ecco i due opinionisti: pezzi grossi di Canale 5, pubblico già in tilt.
Bomba GF VIP, il colpo dell’anno: Ilary porta Tina e Gianni in prima serata!Ilary Blasi fa il colpaccio per il GF VIP: Tina Cipollari e Gianni Sperti nuovi opinionisti. Si rafforza il tocco di Maria De Filippi ... mondotv24.it
GF Vip 2026: Tina Cipollari e Gianni Sperti al fianco di Ilary Blasi in studioDopo settimane di rumors e speculazioni, Mediaset ha finalmente sciolto le riserve: il Grande Fratello Vip tornerà in onda nel 2026. La nuova edizione prenderà il via a metà marzo, con Ilary Blasi pro ... quilink.it
Maria De Filippi consegna le merdine di Striscia con Tina Cipollari e Giovannino Guarda il video al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/maria-de-filippi-stasera-e-linviata-speciale-che-consegna-le-merdine-di-striscia #Striscialanotizia #CePosta - facebook.com facebook
Maria De Filippi, Tina Cipollari e Giovannino saranno inviati di #StrisciaLaNotizia (22 gennaio) in un servizio sui controlli contro chi parcheggia negli stalli riservati alle persone con disabilità. Fonte: SuperGuidaTv x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.