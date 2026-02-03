GF Vip Tina Cipollari e Gianni Sperti opinionisti Ilary Blasi li ha già chiamati

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono pronti a entrare nel cast del Grande Fratello Vip come opinionisti. Secondo le voci di corridoio, Ilary Blasi li avrebbe già chiamati per affiancarla in studio. La decisione sembra quasi fatta, e nei prossimi giorni si attende solo l’annuncio ufficiale.

Tina Cipollari e Gianni Sperti potrebbero essere i nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip. Secondo le ultime indiscrezioni Ilary Blasi, conduttrice dello show, avrebbe già contattato i due volti di Uomini e Donne per portarli nello studio del reality. Tina Cipollari e Gianni Sperti al GF Vip di Ilary Blasi?. A svelarlo è Giuseppe Porro secondo cui Ilary Blasi avrebbe scelto come opinionisti del suo nuovo Grande Fratello Vip proprio Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due protagonisti di Uomini e Donne di Maria De Filippi sarebbero infatti il sogno della conduttrice, decisa a rendere un successo questa edizione del reality. 🔗 Leggi su Dilei.it

Dopo settimane di attesa, Mediaset ha annunciato ufficialmente il ritorno del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi al timone.

La puntata del Grande Fratello Vip ha acceso le polemiche sugli opinionisti.

