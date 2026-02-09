Stipendi nel calcio | netta differenza tra le donne e gli uomini

Nell’Italia cresce l’interesse per il calcio femminile, sia a livello di club che di risultati con la Nazionale. Tuttavia, le differenze di stipendio tra donne e uomini restano evidenti. Le giocatrici guadagnano molto meno rispetto ai colleghi uomini, e questa disparità continua a far discutere.

