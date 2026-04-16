Champions League campioni senza corona | Mbappé Vinicius e Yamal i tre grandi sconfitti dell’edizione 2024-25

Nella stagione 2024-25 della Champions League, tre grandi nomi si sono distinti per le loro eliminazioni: Mbappé, Vinicius e Yamal. La competizione ha visto uscire di scena rispettivamente il Real Madrid e il Barcellona, tra le squadre di maggior richiamo. La fase a eliminazione diretta ha confermato come nessuno sia immune dai risultati sorprendenti o dalle sconfitte, anche tra i più acclamati tra giocatori e squadre.

Carlos Augusto Inter, rinnovo in stand-by e rebus sul futuro: c’è un club di Serie A in agguato! Mercato Milan, sprint per Vlahovic! Nkunku può avvicinare il serbo in rossonero: il motivo Bastoni Inter, prosegue il momento no! Chivu lo mette ai box contro il Cagliari: il Barcellona resta in agguato Lecce, ottime notizie per Di Francesco: Camarda è pronto a tornare in gruppo! Il comunicato Malagò svela: «Mi hanno contattato per la presidenza FIGC già prima della Bosnia. Un ex calciatore nella mia squadra? Ecco come stanno le cose» Sabelli racconta: «Che riconoscimento il rinnovo col Genoa, De Rossi una persona speciale. Su Mihajlovic.» Roma, polveriera Gasperini! Gelo con Ranieri e i Friedkin non prendono posizione: ora il tecnico chiede risposte! Infantino categorico: «L’Iran deve venire al Mondiale, si sono qualificati.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Champions League, campioni senza corona: Mbappé, Vinicius e Yamal, i tre grandi sconfitti dell’edizione 2024-25 Notizie correlate Yamal riscrive la storia in Champions League: che record per il baby fenomeno! Superato anche Kylian Mbappé. Il datoCalciomercato Lazio, Fabiani guarda in Spagna: osservato speciale un centrale della Liga! Ecco di chi si tratta Futuro Camarda, rebus aperto: dalla... Champions League, Real Madrid-Manchester City: Arbeloa senza MbappéIl palcoscenico più prestigioso d’Europa si illumina per quella che molti definiscono una “finale anticipata”. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cosa succede se la vincitrice della UEFA Europa League si è già qualificata alla fase campionato di Champions League attraverso il piazzamento nel proprio campionato?; Real Madrid senza spagnoli per la prima volta in 515 partite di Champions!; Champions League, il quadro del ritorno dei quarti: stasera Barcellona e Liverpool per la rimonta; Champions League, Il Real prova ad abbattere il tabù Bayern. Champions League: di scena i quarti di ritornoIn Champions League Bayern e Arsenal favoriti per il passaggio del turno per Betsson, equilibrio a Liverpool mentre il Barcellona vede la semifinale nel derby spagnolo. gioconews.it Champions League, oggi Atletico Madrid – Barcellona e Liverpool – Psg: orario, probabili formazioni e dove vederleLa Champions League entra nella fase calda, oggi martedì 14 aprile 2026 i quarti di finale di ritorno Atletico Madrid - Barcellona e Liverpool - Psg. I ... lapresse.it Attimi di pura follia nel corso dello studio post Champions League di Sky Sport Federica Masolin chiede agli opinionisti quando le squadre italiane raggiungeranno i livelli visti in campo ieri sera e Paolo Di Canio davanti a questa domanda impazzisce " - facebook.com facebook Stasera ha segnato il 15° gol in Champions League in questa stagione, ma Kylian Mbappé continua ad avere poche fortune con la maglia del Real Madrid A marzo non ha mai giocato titolare e la sua squadra ha vinto 6 partite su 7, eliminando il Manchester x.com