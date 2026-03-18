Yamal riscrive la storia in Champions League | che record per il baby fenomeno! Superato anche Kylian Mbappé Il dato

Yamal ha stabilito un nuovo record nella Champions League, diventando il più giovane a raggiungere una determinata prestazione. La sua performance ha superato anche quella di Kylian Mbappé, segnando un momento importante per il giovane calciatore. La partita ha visto il ragazzo protagonista, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Il suo nome è ormai sulla bocca di tutti nel mondo del calcio.

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