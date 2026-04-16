CGTN | How cultural exchanges foster the China-Vietnam friendship

Un articolo pubblicato da una testata cinese analizza come scambi culturali e artistici tra Cina e Vietnam rafforzino i legami tra le popolazioni dei due paesi. Viene sottolineato come queste attività contribuiscano alla promozione del turismo e alla creazione di un rapporto di amicizia tra i cittadini. La pubblicazione si concentra sulle iniziative messe in atto per favorire lo scambio di conoscenze e tradizioni tra le due nazioni.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE BEIJING, April 16, 2026 PRNewswire — CGTN published an article on how China and Vietnam promote people-to-people ties through cultural and artistic exchanges, friendship between their peoples and tourism. Peng Liyuan, wife of General Secretary of the Communist Party of China Central Committee and Chinese President Xi Jinping, and Ngo Phuong Ly, wife of General Secretary of the Communist Party of Vietnam Central Committee and Vietnamese President To Lam, visited China’s National Center for the Performing Arts (NCPA) in Beijing on Wednesday. Peng and Ngo Phuong Ly visited the opera house, the virtual reality creative space and the recording studio, learning about the NCPA’s efforts in supporting artistic creation, delivering cultural services and conducting international cultural exchanges.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - CGTN: How cultural exchanges foster the China-Vietnam friendship Notizie correlate CGTN: Merz's China visit injects fresh momentum into China-Germany, China-Europe tiesCGTN published an article on German Chancellor Friedrich Merz's official visit to China from February 25 to 26. CGTN: Why is China's economy holding steady? Jiangsu Province has the answer- CGTN published an article examining the resilience of China's economy amid global uncertainties. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Una sfida per la sanità spiegata in 30 secondi; Draghi: Fine delle regole globali, il commercio è ormai guidato dalla geopolitica; Zelensky avverte: Possibile nuovo e massiccio attacco contro l’Ucraina; Martone (Sobi): L'accesso ai farmaci migliora organizzando i processi di approvvigionamento. CGTN: How cultural exchanges foster the China-Vietnam friendshipCGTN published an article on how China and Vietnam promote people-to-people ties through cultural and artistic exchanges, friendship between their peoples and tourism. adnkronos.com CGTN AMERICA & CCTV UN: Peng Liyuan and Vietnam's First Lady Visit China's National Center for Performing ArtsCGTN America & CCTV UN releases Peng Liyuan and Vietnam's First Lady Visit China's National Center for Performing Arts ... lelezard.com Le consorti dei leader di Cina e Vietnam visitano il Teatro Nazionale cinese Nella mattinata del 15 aprile, in occasione della visita di Stato in Cina di To Lam, Peng Liyuan, consorte del segretario generale del Comitato Centrale del PCC e presidente cinese, Xi - facebook.com facebook