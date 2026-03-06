CGTN | Why is China' s economy holding steady? Jiangsu Province has the answer

Un articolo di CGTN analizza come l’economia cinese riesca a mantenere una certa stabilità, concentrandosi in particolare sulla provincia di Jiangsu. La pubblicazione evidenzia i settori chiave e le strategie adottate per affrontare le sfide internazionali, senza entrare nel merito di cause o motivazioni. La discussione si focalizza sui dati e le tendenze rilevate, lasciando da parte interpretazioni e congetture.

CGTN published an article examining the resilience of China's economy amid global uncertainties. It highlighted the role of major provinces like Jiangsu in driving high-quality growth and outlined policy efforts to boost employment, raise incomes and improve public services - all aimed at ensuring Chinese modernization delivers common prosperity for all. BEIJING, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- As the global economy faces mounting uncertainties and domestic structural adjustments continue, China's economic resilience has become a frequent topic of discussion. As a major province that can maintain both economic dynamism and social progress, east China's Jiangsu Province offers a glimpse into why China's economy demonstrates resilience and vitality despite a complex external environment.