CGTN | How China Spain deepen ties amid global uncertainty

Durante una visita ufficiale di alto livello, il Primo Ministro spagnolo ha incontrato rappresentanti cinesi per discutere di scambi tra i due paesi. Le discussioni si sono concentrate sulla collaborazione in vari settori, con incontri ufficiali e incontri bilaterali programmati. La visita si inserisce in un quadro di relazioni rafforzate tra Cina e Spagna, con incontri che sono stati ampiamente coperti dai media ufficiali di entrambe le nazioni.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE CGTN explores Spanish Prime Minister Pedro Sanchez’s visit to China, emphasizing the role of sustained high-level exchanges as a key driver in strengthening China-Spain relations amid global uncertainty. The piece further examines expanding economic cooperation and shared commitments to multilateralism, stable global supply chains, and open cooperation, positioning the relationship as a stabilizing force in an increasingly fragmented international environment. BEIJING, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — At the headquarters of China’s tech giant Xiaomi, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez sampled cutting-edge consumer gadgets, test-drove electric vehicles and repeatedly described the experience as “Muy bien” (very good).🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - CGTN: How China, Spain deepen ties amid global uncertainty Notizie correlate CGTN: Merz's China visit injects fresh momentum into China-Germany, China-Europe tiesCGTN published an article on German Chancellor Friedrich Merz's official visit to China from February 25 to 26. Leggi anche: US changes leadership of Gaza mission amid uncertainty over role Altri aggiornamenti Temi più discussi: Una sfida per la sanità spiegata in 30 secondi; Zelensky avverte: Possibile nuovo e massiccio attacco contro l’Ucraina; Draghi: Fine delle regole globali, il commercio è ormai guidato dalla geopolitica; Martone (Sobi): L'accesso ai farmaci migliora organizzando i processi di approvvigionamento. CGTN: How China's development path provides a model for global growthBEIJING, March 5, 2026 /PRNewswire/ -- As China's annual Two Sessions gets underway, CGTN published an article analyzing how the country has advanced high-quality development through green ... finance.yahoo.com CGTN: How China sets stage for strong start to its next Five-Year Plan, opens global opportunitiesBEIJING, March 5, 2026 /PRNewswire/ --As China's national legislature opened its annual session, CGTN published an article analyzing the country's major tasks for the year ahead and its 15th Five-Year ... morningstar.com Approfondisci la traiettoria di sviluppo della Cina attraverso la trilogia dei forum chiave: #ChinaDevelopmentForum, #BoaoForum e #ZhongguancunForum - facebook.com facebook