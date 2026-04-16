Cesenatico capitale della ginnastica Csi | in arrivo due weekend di gare regionali

Cesenatico si prepara ad ospitare due fine settimana di gare regionali di ginnastica organizzate dal Csi. La città diventerà così uno dei principali centri di riferimento in regione per questa disciplina, attirando atleti e team provenienti da diverse zone. L’evento si svolgerà in più giornate, coinvolgendo diverse categorie e specialità di ginnastica, con un calendario ricco di competizioni ufficiali.

Per due fine settimana consecutivi Cesenatico si trasformerà in uno dei principali poli regionali della ginnastica firmata Csi. Al Villaggio Accademia, sulla spiaggia di Ponente, andranno infatti in scena i Campionati Regionali di Ginnastica artistica e di Teamgym organizzati dal Centro sportivo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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